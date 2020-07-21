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Челсі зваблює Хендерсона подвійною зарплатою, – MEN

20:43 - Читать на русском
Челсі зваблює Хендерсона подвійною зарплатою, – MEN
Дін Хендерсон / Reuters

Лондонський Челсі продовжує активні пошуки воротаря для заміни Кепи Аррісабалаги. Новим фаворитом "синіх" нібито став голкіпер Шеффілд Юнайтед Дін Хендерсон, права на якого належать Манчестер Юнайтед.

23-річний кіпер може перебратися на Стемфорд Брідж у найближче трансферне вікно, повідомляє Manchester Evening News.

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Челсі готовий збільшити вдвічі зарплату Хендерсона. Нині він заробляє орієнтовно 70 тисяч фунтів на тиждень, "сині" пропонують 170 тисяч. Після успішного сезону в складі "клинків" МЮ збирається повернути свого вихованця, але Хендерсон може не погодитися на роль дублера Давіда Де Хеа. Контракт воротаря з Юнайтед чинний до літа 2022-го та має опцію продовження ще на рік.

У нинішньому сезоні Дін Хендерсон провів 35 матчів в АПЛ, 13 із них – "сухі".

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