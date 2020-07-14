Челси вернулся к идее громкого обмена голкиперами с Атлетико – рекордсмен Кепа в роли разменной монеты

Челси готов пожертвовать Кепой Аррисабалогой ради подписания более статусного голкипера.

Лондонцы не оставляют надежд забрать Яна Облака у Атлетико, информирует Mirror.

Челси заинтересован в услугах Йовича

Слухи о переходе словенца на Стэмфорд Бридж появлялись еще зимой, однако до серьезных переговоров дело не дошло. Летом интерес Челси может стать более предметным. Нынешний вратарь "синих" Кепа Аррисабалага должен несколько уменьшить стоимость Облака, которая составляет 120 млн евро. Правда, Атлетико точно не оценит Кепу в 80 млн евро – именно столько Челси заплатил за испанца, оформив новый рекорд для голкиперов.

Добавим, что Облак провел 46 матчей во всех турнирах текущего сезона, пропустил 35 голов. Статистика Аррисабалаги – 53 пропущенных в 39 поединках.

10 найдорожчих трансферів літа – деякі імена вас здивують