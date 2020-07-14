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Челси вернулся к идее громкого обмена голкиперами с Атлетико – рекордсмен Кепа в роли разменной монеты

20:41 - Читати українською
Челси вернулся к идее громкого обмена голкиперами с Атлетико – рекордсмен Кепа в роли разменной монеты
Кепа Аррисабалага / Getty Images

Челси готов пожертвовать Кепой Аррисабалогой ради подписания более статусного голкипера.

Лондонцы не оставляют надежд забрать Яна Облака у Атлетико, информирует Mirror.

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Слухи о переходе словенца на Стэмфорд Бридж появлялись еще зимой, однако до серьезных переговоров дело не дошло. Летом интерес Челси может стать более предметным. Нынешний вратарь "синих" Кепа Аррисабалага должен несколько уменьшить стоимость Облака, которая составляет 120 млн евро. Правда, Атлетико точно не оценит Кепу в 80 млн евро – именно столько Челси заплатил за испанца, оформив новый рекорд для голкиперов.

Добавим, что Облак провел 46 матчей во всех турнирах текущего сезона, пропустил 35 голов. Статистика Аррисабалаги – 53 пропущенных в 39 поединках.

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Испания Трансферы Англия Кепа Кепа Аррисабалага Ян Ян Облак Атлетико Атлетико Трансферы Челси
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