Защитник испанской Севильи Жюль Кунде не переедет в чемпионат Англии. По крайней мере, в летнее трансферное окно.

Трансфер центрбека сорвался, утверждает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

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Представители "синих" не смогли договориться с Севильей относительно суммы отступных. Спортдир нервионцев Мончи настаивал на активации клаусулы Кунде, составляющей 80 млн евро. В свою очередь лондонцы готовы были отдать за француза не более 55 млн.

К слову, в нынешнем сезоне Жюль Кунде провел 2 матча в Ла Лиге.

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