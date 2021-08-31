Челси не смог оформить переход Кунде
31 августа 23:58 - Читати українською
Защитник испанской Севильи Жюль Кунде не переедет в чемпионат Англии. По крайней мере, в летнее трансферное окно.
Трансфер центрбека сорвался, утверждает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
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Представители "синих" не смогли договориться с Севильей относительно суммы отступных. Спортдир нервионцев Мончи настаивал на активации клаусулы Кунде, составляющей 80 млн евро. В свою очередь лондонцы готовы были отдать за француза не более 55 млн.
К слову, в нынешнем сезоне Жюль Кунде провел 2 матча в Ла Лиге.
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