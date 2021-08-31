Оборонець іспанської Севільї Жюль Кунде не переїде в чемпіонат Англії. Принаймні, в літнє трансферне вікно.

Трансфер центрбека зірвався, стверджує журналіст Фабріціо Романо в своєму твіттері.

Вест Хем розширив чеську колонію хавбеком Спартака

Представники "синіх" не змогли домовитися із Севільєю щодо суми відступних. Спортдир нервіонців Мончі наполягав на активації клаусули Кунде, що складає 80 млн євро. Натомість лондонці готові були віддати за француза не більше 55 млн.

До слова, в нинішньому сезоні Жюль Кунде провів 2 матчі в Ла Лізі.

Трансферний дедлайн, літо-2021: Грізманн повертається в Атлетіко, сенсаційний поворот у справі Жерсона – LIVE