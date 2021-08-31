23-летний хавбек стал очередным чехом в команде Мойеса, сообщает официальный сайт клуба.

Лестер снова вернул в Англию чемпиона мира U-20

"Молотки" арендовали Крала на сезон. Соглашением с "красно-белыми" предусмотрена опция выкупа. Стоимость аренды – ориентировочно 3,5 млн евро. Центрхав стал третьим чехом в Вест Хэме после Соучека и Цоуфала.

К слову, в нынешнем сезоне Алекс Крал провел 7 матчей во всех турнирах за Спартак, в которых оформил 1 ассист.

Трансферный дедлайн, лето-2021: Динамо подписало Витиньо, Камавинга в Реале, сенсационный поворот в деле Жерсона – LIVE