Вест Хэм расширил чешскую колонию хавбеком Спартака
31 августа 23:28 - Читати українською
Полузащитник сборной Чехии Алекс Крал сменил московский Спартак на лондонский Вест Хэм.
23-летний хавбек стал очередным чехом в команде Мойеса, сообщает официальный сайт клуба.
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"Молотки" арендовали Крала на сезон. Соглашением с "красно-белыми" предусмотрена опция выкупа. Стоимость аренды – ориентировочно 3,5 млн евро. Центрхав стал третьим чехом в Вест Хэме после Соучека и Цоуфала.
К слову, в нынешнем сезоне Алекс Крал провел 7 матчей во всех турнирах за Спартак, в которых оформил 1 ассист.
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