Полузащитник Челси Сауль Ньигес, права на которого принадлежат Атлетико, покинет Туманный Альбион уже после этого сезона.

Выступления испанца за Челси настолько разочаровали боссов клуба, "синие" не будут рассматривать вариант с выкупом игрока после завершения арендного соглашения, сообщает Larazon.

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Лондонцы уже рассматривают альтернативные варианты усиления полузащиты. Таким образом, Сауль должен вернуться в родной Атлетико уже следующим летом.

Отметим, что Ньигес перебрался в Челси под конец летнего трансферного окна, но успел сыграть лишь в 3 поединках, в которых не отмечался результативными действиями.

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