Челси не намерен выкупать Сауля
Полузащитник Челси Сауль Ньигес, права на которого принадлежат Атлетико, покинет Туманный Альбион уже после этого сезона.
Выступления испанца за Челси настолько разочаровали боссов клуба, "синие" не будут рассматривать вариант с выкупом игрока после завершения арендного соглашения, сообщает Larazon.
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Лондонцы уже рассматривают альтернативные варианты усиления полузащиты. Таким образом, Сауль должен вернуться в родной Атлетико уже следующим летом.
Отметим, что Ньигес перебрался в Челси под конец летнего трансферного окна, но успел сыграть лишь в 3 поединках, в которых не отмечался результативными действиями.
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