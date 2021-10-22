Півзахисник Челсі Сауль Ньїгес, права на якого належать Атлетіко, покине Туманний Альбіон вже після цього сезону.

Виступи іспанця за Челсі настільки розчарували босів клубу, що "сині" не розглядатимуть варіанту із викупом гравця після завершення орендної угоди, повідомляє Larazon.

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Лондонці вже розглядають альтернативні варіанти підсилення півзахисту. Таким чином, Сауль має повернутись до рідного Атлетіко вже наступного літа.

Відзначимо, що Ньїгес перебрався в Челсі під кінець літнього трансферного вікна, але встиг зіграти лише в 3 поєдинках, у яких не відзначався результативними діями.

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