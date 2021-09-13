"У меня было ощущение, что ему трудно. Сауль просто страдал на поле, он сделал много глупых ошибок и просто выглядел как игрок, который вообще не готов играть на таком уровне. Но я готов взять на себя всю ответственность за это выступление, поскольку игрок еще и близко не адаптировался к новой команде и новой лиги. Я думал, что смогу бросить его в бой прямо здесь и сейчас, но я ошибся.

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Мне стыдно, что я не рассчитал сложность матча и способности Сауля. Он только пришел в новый коллектив, ему было сложно адаптироваться. Но каких-то выводов об игроке я делать не собираюсь, мы просто продолжаем работу, это естественный процесс. Делать каких-то выводов после одного тайма не стоит", – отметил Тухель в комментарии Sky Sports.

Отметим, что Сауль вышел в стартовом составе Челси в матче против Астон Виллы, однако уже после первого тайма уступил место на поле Жоржинью.

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