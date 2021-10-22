Манчестер Юнайтед – Ліверпуль

24 жовтня, 18:30. Манчестер, Олд Траффорд

Телетрансляція на каналі Setanta Sports

Ліверпуль підходить до дербі фаворитом. Мерсисайдці в цьому сезоні забагато дозволяють біля своїх воріт, однак все одно тримають дуже високу планку. Пресинг в порядку, атакувальне тріо розриває. Салах останніми перфомансами (шикарні голи з Сіті та Уотфордом) взагалі заслужив, щоб його називали найкращим футболістом осені. Ліверпуль – один з головних претендентів на чемпіонство. Недільна битва нічого не змінить. А от для Манчестер Юнайтед це дуже важливий матч, після якого команда може або піднятися в зону ЛЧ, або впасти в середину таблиці.

"Дияволи" вже місяць не знають перемог на внутрішній арені та розчаровують якістю футболу. На тижні МЮ завдяки геніям Фернандеша та Роналду дотиснув Аталанту, але той матч ще раз підтвердив, що команда розбалансована. Навіть вибір на користь двох справжніх опорників (і Погба на лаві запасних) не став панацеєю. МЮ раннього Сульшера шикарно проводив топ-матчі, однак зараз норвежець через особливості складу не може так ефективно підлаштовуватися під суперників. Інсайдери запевняють, що керівництво зберігає віру в тренера, але ситуація критична.

Барселона – Реал

24 жовтня, 17:00. Барселона, Камп Ноу

Телетрансляція на MEGOGO

Іспанські гранди підходять до Класіко після розминки на українцях. Реал розгромив Шахтар у Києві, а Барселона мінімально, але спокійно переграла Динамо. Українські вболівальники змогли скласти власне враження від команд. Реал очевидно сподобався більше, і тут нічого дивного, адже "вершкові" переконливіші в цьому сезоні. Є проблеми з пресингом, є проблеми в обороні, є проблеми з формою окремих виконавців. Однак завдяки перевазі в класі Реал здатен стабільно набирати очки. Особливо коли Бензема та Вінісіус у вогні.

У Барселони ситуація гірша. Фінансові труднощі змусили розвантажити склад, а травми довершили кадрову катастрофу. Лазарет досі переповнений, але повернулися два суперважливі футболісти. З Альбою та Фаті з'явилися проблиски хорошого комбінаційного футболу. Куман дивом пережив тиждень ганебних поразок від Бенфіки та Атлетіко, а після останніх перемог затихли розмови про звільнення. Класіко – шанс закріпити правильний курс. Барса йде сьомою в таблиці Ла Ліги, проте відстає від другого місця лише на два очки. Перемога – і каталонці обійдуть Реал.

Інтер – Ювентус

24 жовтня, 21:45. Мілан, Джузеппе Меацца

Телетрансляція на MEGOGO

Ювентус знову виглядає командою Макса Аллегрі. 4 перемоги поспіль з рахунком 1:0 – в усіх цих матчах "б'янконері" менше били по воротах, ніж суперники. Яскравого футболу немає, але видовищність ніколи не була характерною рисою чемпіонського Ювентуса. А от вміння витискати максимум зі своїх моментів і контролювати матчі – це фірмовий Юве. Жахливий старт сезону залишився позаду, протягом місяця команда виключно перемагає і вже цього вікенду може піднятися в зону Ліги чемпіонів. Наступним кроком має стати тріумф у Derby d'Italia.

Інтер краще розпочав чемпіонат. Сімоне Індзагі користується напрацюваннями свого попередника та обігрує середняків, а втрата лідерів вплинула менше, ніж очікувалося. Однак складається враження, що "нерадзуррі" бракує запасу міцності. Команда не виграла жодного топ-матчу в сезоні. І це дійсно насторожує, адже не останню роль у чемпіонстві зіграла харизма Антоніо Конте. Домашня гра з Ювентусом – хороший шанс переконати скептиків, що ця команда з цим тренером готова до серйозних викликів. Букмекери взагалі виділяють Інтер явним фаворитом дербі.

Марсель – ПСЖ

24 жовтня, 21:45. Марсель, Велодром

Телетрансляція на MEGOGO

Французька ліга не повинна залишатися в тіні топ-чемпіонатів у цьому сезоні. Трансферна кампанія ПСЖ з Мессі в головній ролі – це лише вершина айсберга. Петер Бос реалізовує авантюрні ідеї в Ліоні, тренер-чемпіон Крістоф Гальтьє відбудовує Ніццу, другим в таблиці йде "прототип Аталанти" Ланс, а ще є шалений Марсель.

Хорхе Сампаолі грає з Марселем за олдскульною схемою WM. Міжнародний центр спортивних досліджень назвав "олімпійців" найбільш домінантною командою Європи (пресинг і позиційна гра). Пайє на висоті, дивитися за Марселем завжди цікаво, але результати поки що не надто переконливі. Так чи інакше, Ле Классік подарує видовище.

ПСЖ впевнено лідирує в Лізі 1 і може собі дозволити будь-який результат. Формально, з огляду на турнірну ситуацію і 9 очок гандикапу. Однак парижани не мають права думати про очки. Команда з Мессі, Мбаппе та Неймаром повинна творити дива в кожному матчі. Рівень гри ПСЖ наразі не відповідає рівню складу.

Рома – Наполі

24 жовтня, 19:00. Рим, Стадіо Олімпіко

Телетрансляція на MEGOGO

Моурінью пережив грандіозну ганьбу в Лізі конференції, отримавши 1:6 у Норвегії. "Особливий" у своєму репертуарі перекинув провину на футболістів, заявивши, що скромний Буде-Глімт виставив на гру якісніший склад. Нехай так. У неділю Жозе ніхто не завадить поставити основу та закрити роти тим, хто зараз з нього сміється. От тільки навряд чи він зуміє це зробити в Derby del Sole. У суперниках потужний Наполі, який ще не втратив жодного очка і демонструє з Лучано Спаллетті цікавий футбол. Дуже важливий поєдинок для Моурінью. Одне з головних завдань – нейтралізувати шикарного Осімхена.

Атлетіко – Реал Сосьєдад

24 жовтня, 22:00. Мадрид Ванда Метрополітано

Телетрансляція на MEGOGO

Чинний чемпіон Іспанії проти лідера Прімери. Реал Сосьєдад прекрасно стартував у чемпіонаті та завдяки проблемам потужніших клубів опинився на вершині таблиці. І не сказати, що баски показують щось особливе, просто система Іманола Альгуасіля не дозволяє команді впасти нижче певного рівня. З Атлетіко буде важко, адже лазарет переповнений. Лідер атаки Оярсабаль травмувався, а Ісак і Сьорлот на двох забили нуль голів. Атлетіко на тижні провів найкращий матч сезону, але поступився Ліверпулю. Проблема тут, мабуть, в силі Ліверпуля. Адже не так давно Дієго Сімеоне розібрав на запчастини Барселону.

Брайтон – Манчестер Сіті

23 жовтня, 19:30. Брайтон, Амекс

Телетрансляція на каналі Setanta Sports

Дистанція повертає Брайтону те, що команда недобрала в минулому сезоні. "Чайки" трішки забуксували (3 нічиї поспіль), але залишаються в зоні Ліги чемпіонів. Команда Грема Поттера продовжує радувати стильним футболом і варіативністю. Подивимося, чи зможе Брайтон підлаштуватися під Манчестер Сіті. Навесні Альбіон перестріляв тоді вже чемпіонів, але перед тим Гвардіола справно громив суперника. Окрема інтрига – чи вийде нарешті Зінченко. Українець відновився після травми, однак програє конкуренцію навіть Аке.

Барселона віднайшла ідентичність перед Динамо, Салах – великий, МЮ жахає, а Баварія знущається – огляд вікенду