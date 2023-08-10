Челси хочет подписать еще одного звездного украинца – он родился в одном городе с Мудриком
Челси интересуется вратарём Реала Андреем Луниным.
Об интересе "синих" к Лунину заявил журналист Саймон Филлипс в своём блоге Substack в среду утром. Он дал понять, что лондонский клуб может отправить Реалу запрос по украинцу в рамках замены Кепы Аррисабалаги – испанский голкипер может отправиться в Баварию.
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Журналист Керри Хау также сообщил в Твиттере, что наставник Баварии Томас Тухель предложил клубному руководству подписать Аррисабалагу, чтобы заменить ушедшего в Интер Яна Зоммера.
Ранее Челси подписал контракт с вратарём Брайтона Робертом Санчесом.
Интересно, что Лунин и Мудрик родились в городе Красноград Харьковской области.
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