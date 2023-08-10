Об интересе "синих" к Лунину заявил журналист Саймон Филлипс в своём блоге Substack в среду утром. Он дал понять, что лондонский клуб может отправить Реалу запрос по украинцу в рамках замены Кепы Аррисабалаги – испанский голкипер может отправиться в Баварию.

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Журналист Керри Хау также сообщил в Твиттере, что наставник Баварии Томас Тухель предложил клубному руководству подписать Аррисабалагу, чтобы заменить ушедшего в Интер Яна Зоммера.

Ранее Челси подписал контракт с вратарём Брайтона Робертом Санчесом.

Интересно, что Лунин и Мудрик родились в городе Красноград Харьковской области.

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