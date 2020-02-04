Челси нашел потенциального покупателя на Кепу

Голкипер Челси Кепа Аррисабалага может покинуть клуб уже летом из-за напряженныч отношений с наставником команды Фрэнком Лэмпардом.

25-летний голкипер после окончания текущего сезона может вернуться в Атлетик Бильбао, информирует ESPN. Баски готовы приобрести вратаря, который потерял доверие Фрэнка Лэмпарда и рискует больше не выйти на поле в текущем сезоне.

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Лондонцы пока не планируют продавать Кепу, но если Лэмпард будет настаивать на покупке нового голкипера, то руководство Челси рассмотрит вариант с уходом испанца, чтобы не разжигать конфликт в клубе.

Напомним, что в последнем туре АПЛ против Лестера (2:2) ворота Челси защищал Вилли Кабальеро. В текущем сезоне чемпионата Англии Аррисабалага провел 24 матча, в которых пропустил 30 мячей. Он перешел в Челси летом 2018 года именно из Атлетика.

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