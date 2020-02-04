Непопулярне Класіко, мюнхенський реванш, талант Реала проти Мадрида та битва сюрпризів Італії: топ-5 матчів мідвіку

Кубкове протистояння Баварії та Хоффенхайма, тренерська дуель у Римі, перегравання Тоттенхема та Саутгемптона, "королівська" битва Мадрида та Сан-Себастьяна і басксько-каталонське Класіко в анонсі головних матчів мідвіку, які ви повинні переглянути.

Баварія – Хоффенхайм

5 лютого, 21:45. Мюнхен, Альянц-Арена

Телетрансляція на території України не запланована, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Кожен сезон Баварія розпочинає із безумовної мети оформити дубль на внутрішній арені та, за сприятливих обставин, пройти якомога далі в Лізі чемпіонів. У Бундеслізі минулого вікенду мюнхенці вперше за тривалий період повернулися на першу сходинку, а тепер настав час довести свій статус фаворита й у Кубку Німеччини. Проте, "ротен" дістався чи не найзручніший опонент на стадії 1/8 фіналу – Хоффенхайм.

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Зінсхаймці уже мають в активі перемогу над Баварією у сезоні 2019/20. Восени хлопці Альфреда Схрьодера здобули вольову перемогу в логові мюнхенців. Той матч запам'ятався сольним перфомансом Саркіса Адамяна – вірменин забив двічі після перерви й посилив тиск на Ніко Ковача, якого зрештою звільнили. Під керівництвом Ганса-Дітера Фліка Баварія ожила й сповнена рішучості помститися "синьо-білим" за ту невдачу. Але й Хоффенхайм має кубкові амбіції...

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Лаціо – Верона

5 лютого, 21:45. Рим, Стадіо Олімпіко

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У столиці Італії зійдуться претендент на чемпіонство та головна несподіванка першої частини сезону в Серії А. І Лаціо, і Верона стали істинними відкриттями кампанії 2019/20. "Орли" під орудою Сімоне Індзагі сенсаційно продовжують чемпіонські перегони з Ювентусом та Інтером, а ранній виліт із єврокубків ще може стати секретною зброю римлян у боротьбі з командами Саррі та Конте. Та поки для Лаціо головним завданням є стабільний набір очок.

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Верона, однак, непростий суперник. У нинішньому сезоні "мастифи" стали міцним середняком ліги й гідно грають навіть із грандами. Для прикладу, в неділю підопічні Івана Юріча в меншості вибороли виїзну нічию із Міланом. Досягнення виглядає ще значнішим, зважаючи на 5-матчеву серію перемог у виконанні "россонері" в усіх турнірах. Тим не менше, основна ціль Верони зараз – хрестоматійні 40 очок, що забезпечать збереження прописки в еліті.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Тоттенхем – Саутгемптон

5 лютого, 21:45. Лондон, Тоттенхем Стедіум

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: "Шпори" на хвилі позитивних емоцій спробують вирвати путівку до наступного раунду Кубка Англії. У неділю лондонці здобули важливу перемогу над Манчестер Сіті й продовжують переслідувати Челсі в боротьбі за місце в топ-4 АПЛ. Тоттенхем зіграв проти "містян" максимально ефективно – гра від оборони, праця і терпіння, а потім два забиті в більшості м'ячі. Знову щасливий і Жозе Моурінью. Особливий португалець жартував із пресою до та після дуелі з Гвардіолою, а в ході поєдинку видав театральний перфоманс у своєму стилі.

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Натомість Саутгемптон на вихідних зазнав дошкульної поразки від Ліверпуля (0:4), тому тепер Ральф Хазенхюттль змушений зосередитися на швидкому перелаштуванні підопічних на інший турнір. Проте, безвольний розгром на Енфілді "святим" навряд вдаться так швидко забути. З іншого боку, матчі проти Тоттенхема Сотону в цьому сезоні вдаються. У перший день 2020-го вони здобули мінімальну перемогу вдома, а наприкінці січня вирвали нічию у кубковому двобої.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Реал Мадрид – Реал Сосьєдад

6 лютого, 20:00. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Телетрансляція на території України не запланована, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Завжди спраглий до трофеїв Мадрид проекзаменує своїх одноклубників із Сан-Себастьяна. Зінедін Зідан після нічиєї з Барселоною, двох перемог над Атлетіко та звитягою у поєдинку із Севільєю остаточно утвердився в категорії топ-тактиків, тому тепер фанати "вершкових" починають обережно мріяти про требл у травні. Реал Сосьєдад – перша перепона на цьому шляху.

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"Біло-блакитні" непогано розпочали сезон, йшли в зоні ЛЧ, але в останніх п'яти матчах Ла Ліги зазнали 3-х поразок. Враховуючи, що програли сан-себастьянці Леганесу, Бетісу та Вільяреалу, слід кивати на спад ігрової форми. Аби сподіватися на позитивний результат у грі з нинішнім Реалом Сосьєдаду потрібен максимум від провідних виконавців – Вілліана Хосе, Оярсабаля, Ісака та, звісно ж, орендованого в мадридців Мартіна Едегора. Позамежна мотивація норвежця довести, що він вже дозрів до "галактікос", може стати рушійною силою гостей Бернабеу.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Атлетік – Барселона

6 лютого, 22:00. Більбао, Сан Мамес

Телетрансляція на території України не запланована, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У Більбао Барселона спробує здобути першу за майже 2 роки перемогу над Атлетіком. Парадокс, але баски стали одним із найнезручніших опонентів "блаугранас" на внутрішній арені. Після домашньої перемоги над "левами" в березні 2018-го Барса двічі зіграла внічию із Атлетіком, а в серпні взагалі програла в Більбао, пропустивши шедевральний гол ножицями від суперветерана Адуріса. Цікавим має стати й "непопулярне" Класіко в четвер.

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Зайвої інтриги протистоянню додає важке звикання каталонців до ідей Кіке Сетьєна. Здавалося б, після прісного футболу Вальверде Барселона мала заграти всіма барвами веселки після призначення шанувальника Кройфа. Та на ділі банальної зміни тренера для повернення у момент фірмового стилю виявилося замало. Зірки виглядають блідо на полі, з'ясовують взаємини на тренуваннях і досі не повірили до кінця у вектор Сетьєна. Тренеру потрібен час, якого в нього немає, а виліт із Копа дель Рей може стати початком кінця на посаді всього життя.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

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