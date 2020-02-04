В Челси назвирвае конфликт из-за Кепы – Лэмпард уже нашел двух кандидатов на замену голкиперу

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард, похоже, окончательно разочаровался в испанском голкипере.

Наставник "аристократов" выразил руководству клуба свое пожелание приобрести нового вратаря, информирует Mirror. Тренер рассматривает кандидатуры Ника Поупа из Бернли и Висенте Гуайты из Кристал Пэлас.

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Однако руководство Челси не разделяет планов Лэмпарда. Директор лондонского клуба Марина Грановская не намерена продавать Кепу. В 2018-м он стоил клубу 80 млн евро. В Челси не хотят нести убытки из-за сложных отношений Аррисабалаги с тренером.

Напомним, что в последнем туре АПЛ против Лестера (2:2) ворота Челси защищал Вилли Кабальеро. В текущем сезоне чемпионата Англии Аррисабалага провел 24 матча, в которых пропустил 30 мячей.

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