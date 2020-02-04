Челсі знайшов потенційного покупця на Кепу

Голкіпер Челсі Кепа Аррісабалага може покинути клуб вже влітку через напружені стосунки з наставником команди Френком Лемпардом.

25-річний голкіпер після закінчення поточного сезону може повернутися в Атлетік Більбао, інформує ESPN. Баски готові придбати воротаря, який втратив довіру Френка Лемпарда і ризикує більше не вийти на поле у поточному сезоні.

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Лондонці поки що не планують продавати Кепу, але якщо Лемпард наполягатиме на покупці нового голкіпера, то керівництво Челсі розгляне варіант з відходом іспанця, щоб не розпалювати конфлікт у клубі.

Нагадаємо, що в останньому турі АПЛ проти Лестера (2:2) ворота Челсі захищав Віллі Кабальєро. В поточному сезоні чемпіонату Англії Аррісабалага провів 24 матчі, в яких пропустив 30 м'ячів. Він перейшов у Челсі влітку 2018 року саме з Атлетіка.

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