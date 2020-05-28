Челси нашел "алжирского Месси" в Чемпионшипе – скромный клуб повесил безумный ценник

Вингер английского Брентфорда Саид Бенрама попал в сферу интересов лондонского Челси.

"Синие" рассматривают вариант с подписанием 24-летнего алжирца, утверждает La Gazzetta du Fennec.

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Брентфорд хочет получить за Бенрама 40 млн евро. Вингер имеет действующий до лета 2022-го контракт с представителем Чемпионшипа. Челси, однако, не готов тратить такую ​​сумму на Бенрама. Брентфорд может рассмотреть возможность скидки для лондонцев, но отступные не составят меньше 30-35 млн. Два года назад "пчелы" заплатили Ницце за алжирского нападающего всего 1,7 млн в евровалюте.

В нынешнем сезоне Саид Бенрама провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 8 результативных передач. За вингером закрепилось прозвище "алжирский Месси", хотя он правша и играет на левом фланге атаки.

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