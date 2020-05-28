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Челсі знайшов "алжирського Мессі" в Чемпіоншипі – скромний клуб повісив шалений цінник

13:29 428 Читать на русском
Челсі знайшов "алжирського Мессі" в Чемпіоншипі – скромний клуб повісив шалений цінник
Саїд Бенрама / ФК Брентфорд

Вінгер англійського Брентфорда Саїд Бенрама потрапив до сфери зацікавлень лондонського Челсі.

"Сині" розглядають варіант із підписанням 24-річного алжирця, стверджує La Gazzetta du Fennec.

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Брентфорд хоче отримати за Бенрама 40 млн євро. Вінгер має чинний до літа 2022-го контракт із представником Чемпіоншипу. Челсі, однак, не готовий витрачати таку суму на Бенрама. Брентфорд може розглянути ймовірність знижки для лондонців, але відступні не складуть менше 30-35 млн. Два роки тому "бджоли" заплатили Ніцці за алжирського нападника всього 1,7 млн у євровалюті.

У нинішньому сезоні Саїд Бенрама провів 34 матчі в усіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів і віддав 8 результативних передач. За вінгером закріпилося прізвисько "алжирський Мессі", хоча він є правшою і грає на лівому фланзі атаки.

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Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Трансфери Челсі Челсі Челсі Саїд Бенрама Саїд Бенрама Англія Брентфорд Брентфорд
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