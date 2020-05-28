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Бурки может оформить сенсационный переезд в АПЛ

11:17 67 Читати українською
Бурки может оформить сенсационный переезд в АПЛ
Роман Бурки / фото из соцсетей

Голкипер дортмундской Боруссии Роман Бурки попал в сферу интересов английского гранда.

Швейцарский вратарь может стать неожиданной заменой Кепе в составе Челси, сообщает The Sun.

Челси нашел для Кепы команду в Ла Лиге

Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард якобы лично определил Бурки трансферной целью. Лондонцы готовы сделать "шмелям" предложение в размере 15 млн евро. Незначительная сумма отступных объясняется тем, что у кипера остался лишь год по контракту с Боруссией Д.

В нынешнем сезоне Роман Бурки провел 33 матча во всех турнирах, 12 из них – на "ноль".

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