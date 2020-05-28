Бурки может оформить сенсационный переезд в АПЛ

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Как Шевченко выиграл Лигу чемпионов, забив Буффону решающий пенальти – 17 лет знаменитому финалу Милана и Ювентуса
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Фінал ЛЄ-2015: чому трагічна казка Дніпра – вища за тріумф Шахтаря, уроки для нашого футболу і внесок у захист УкраїниMykhailo_Yukhymenko — 08:00 1740
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"Про звільнення Чижевського дізнався з Instagram, Санжара мені також шкода": прощальне інтерв'ю екс-легіонера КарпатИнтервью — 27 май 459
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