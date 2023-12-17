Защитник "синих" Марк Кукурелья вылетел на три месяца, сообщает Daily Mail.

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Испанец травмировал голеностоп в матче против Эвертона 10 декабря. Левому защитнику пришлось делать операцию, выбивающую его на длительный срок. Челси испытывает серьезные проблемы с фланговыми защитниками, ведь тяжелые травмы также у Бена Чилвелла и Риса Джеймса.

Напомним, Михаил Мудрик в прошлом сезоне имел недоразумения с Кукурельей, который часто игнорировал украинца на поле. Испанца вообще могли продать летом, однако он остался и успел сыграть 12 матчей в нынешней кампании.

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