Захисник "синіх" Марк Кукурелья вилетів на три місяці, повідомляє Daily Mail.

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Іспанець травмував гомілкостоп у матчі проти Евертона 10 грудня. Лівому оборонцю довелося робити операцію, яка вибиває його на тривалий термін. Челсі переживає серйозні проблеми з фланговими захисниками, адже важкі травми також у Бена Чілвела та Ріса Джеймса.

Нагадаємо, Михайло Мудрик у минулому сезоні мав непорозуміння з Кукурельєю, який часто ігнорував українця на полі. Іспанця взагалі могли продати влітку, проте він залишився і встиг зіграти 12 матчів у нинішній кампанії.

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