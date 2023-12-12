Челси готов избавиться сразу от 7 игроков – известен черный список Почеттино и скрытая угроза Мудрику
Челси готовится к проведению очередного супернасыщенного трансферного окна.
За полтора года правления Тодда Бёли лондонский клуб потратил на трансферы более миллиарда фунтов, но Маурисио Почеттино все равно недоволен нынешним составом. Тренер "синих" рассчитывает на усиление уже в ближайшее окно, сообщает TeamTalk.
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Сначала Челси нужно избавиться от "балласта", чтобы расширить бюджет и освободить места в составе. В черный список Почеттино входят 7 фамилий – Нони Мадуэке, Трево Чалоба, Армандо Броя, Марк Кукурелья, Аксель Дисаси, Иан Маатсен и Мало Гюсто. Некоторые лишь прошлым летом пришли за серьезные суммы, но быстро "скисли" на Стемфорд Бридж.
Михаил Мудрик в зону риска не входит, хотя расслабляться тоже не стоит. Челси планирует по меньшей мере один дорогой трансфер в линию атаки, поэтому украинец просто получит других конкурентов.
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