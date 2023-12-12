За полтора года правления Тодда Бёли лондонский клуб потратил на трансферы более миллиарда фунтов, но Маурисио Почеттино все равно недоволен нынешним составом. Тренер "синих" рассчитывает на усиление уже в ближайшее окно, сообщает TeamTalk.

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Сначала Челси нужно избавиться от "балласта", чтобы расширить бюджет и освободить места в составе. В черный список Почеттино входят 7 фамилий – Нони Мадуэке, Трево Чалоба, Армандо Броя, Марк Кукурелья, Аксель Дисаси, Иан Маатсен и Мало Гюсто. Некоторые лишь прошлым летом пришли за серьезные суммы, но быстро "скисли" на Стемфорд Бридж.

Михаил Мудрик в зону риска не входит, хотя расслабляться тоже не стоит. Челси планирует по меньшей мере один дорогой трансфер в линию атаки, поэтому украинец просто получит других конкурентов.

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