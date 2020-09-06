Руководство Челси заинтересовано в услугах голкипера МЮ Серхио Ромеро, сообщает The Athletic.

Кепа установил новый антирекорд АПЛ

33-летний аргентинец является дублером Давида Де Хеа и хочет сменить команду для игровой практики. Лондонцы недовольны игрой Кепы Аррисабалаги и считают, что Серхио может стать достойной заменой.

В прошлом сезоне АПЛ Кепа провел 33 поединка, в которых пропустил 45 мячей.

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