Челси нацелился на голкипера Манчестер Юнайтед
12:11 - Читати українською
В лагере Челси намерены освежить вратарскую позицию.
Руководство Челси заинтересовано в услугах голкипера МЮ Серхио Ромеро, сообщает The Athletic.
Кепа установил новый антирекорд АПЛ
33-летний аргентинец является дублером Давида Де Хеа и хочет сменить команду для игровой практики. Лондонцы недовольны игрой Кепы Аррисабалаги и считают, что Серхио может стать достойной заменой.
В прошлом сезоне АПЛ Кепа провел 33 поединка, в которых пропустил 45 мячей.
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