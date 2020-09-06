Давід Де Хеа та Серхіо Ромеро / Фото ФК МЮ

Керівництво Челсі зацікавлене у послугах голкіпера МЮ Серхіо Ромеро, повідомляє The Athletic.

Кепа встановив новий антирекорд АПЛ

33-річний аргентинець є дублером Давіда Де Хеа і хоче змінити команду задля ігрової практики. Лондонці незадоволені грою Кепи Аррісабалаги і вважають, що Серхіо може стати достойною заміною.

У минулому сезоні АПЛ Кепа провів 33 поєдинки, у яких пропустив 45 м'ячів.

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