Челсі націлився на голкіпера Манчестер Юнайтед
12:06 - Читать на русском
У таборі Челсі мають намір освіжити воротарську позицію.
Керівництво Челсі зацікавлене у послугах голкіпера МЮ Серхіо Ромеро, повідомляє The Athletic.
Кепа встановив новий антирекорд АПЛ
33-річний аргентинець є дублером Давіда Де Хеа і хоче змінити команду задля ігрової практики. Лондонці незадоволені грою Кепи Аррісабалаги і вважають, що Серхіо може стати достойною заміною.
У минулому сезоні АПЛ Кепа провів 33 поєдинки, у яких пропустив 45 м'ячів.
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