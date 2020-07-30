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Кепа установил новый антирекорд АПЛ

19:52 - Читати українською
Кепа установил новый антирекорд АПЛ
Кепа Аррисабалага / Getty Images

Голкипер лондонского Челси Кепа Аррисабалага вписал свое имя в историю английской лиги.

Испанский голкипер установил абсолютный антирекорд АПЛ, сообщает LDN.

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У Кепы худший процент сейвов в английской лиге за сезон в истории – только 54,5%. Во внимание бралась только статистика вратарей, которые провели более 10 матчей в кампании. Аррисабалага занял позорное 730 место – из 730-ти.

Напомним, что в 2018 году испанский кипер перешел из Атлетико в Челси за рекордные 71,6 млн фунтов. В этом сезоне Кепа провел за "пенсионеров" 41 матч во всех турнирах и пропустил 58 мячей. Сухих поединков на его счету лишь 8.

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Кепа Кепа Аррисабалага Челси Челси Англия
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