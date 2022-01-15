Наставник "синих" проанализировал поражение от Ман Сити в 22-м туре АПЛ, после которого его подопечные отстают от лидера на 13 очков.

"Такое могло случиться. Челси заслужил ничью. Мы не дали сопернику создать много явных моментов – один из них пришел после серьезной ошибки в первом тайме. Команда вполне нормально сыграла. Я полностью доволен самоотдачей.

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Мы обыгрывали Манчестер Сити в подобных матчах. Теперь ощущения совсем другие, но все сложилось так, как сложилось. Очень много простых потерь, что недопустимо на таком уровне. Сегодня это стало большой проблемой для нас. Что касается игры в атаке, особенно в первом тайме – можно играть гораздо лучше.

Лукаку очень часто терял мяч в ситуациях, которые были перспективны. У него был шикарный момент. Мы хотим помогать ему, но Лукаку – это часть команды.

Борьба за титул? Не мне отвечать на этот вопрос. Мы не сдадимся, но никто не догонит Манчестер Сити, если они продолжат побеждать в каждом матче. Так, как делают это в последних 12-ти поединках", – цитирует Тухеля BBC.

Теперь Челси отстает от Ман Сити на 13 пунктов и опережает Ливерпуль на 1 балл, но у команды Юргена Клоппа есть два матча в запасе.

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