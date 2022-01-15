Манчестер Сити одолел Челси в рамках 22-го тура АПЛ. Смотрите видео гола и обзор встречи в этой новости на "Футбол 24".

Дуэль лидеров чемпионата Англии завершилась в пользу команды Хосепа Гвардиолы. В первом тайме убойный шанс был у Грилиша, но Джек, выйдя один на один, проиграл дуэль Кепе. После перерыва Лукаку тоже мог открывать счет, но здесь уже Эдерсон сыграл надежно.

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В итоге, судьбу встречи решил один гол. Его автором стал Кевин де Брюйне, поразивший левый от кипера угол. Точный удар бельгийца принес Манчестер Сити три очка и еще больше приблизил к чемпионскому титулу.

"Горожане" оторвались от Челси уже на 13 пунктов. От Ливерпуля – на 14, но у команды Клоппа есть две игры в запасе.