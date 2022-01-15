Еще в начале зимы в АПЛ не было очевидного фаворита на титул. Челси, Ливерпуль и Манчестер Сити шли по дистанции очень ровно. Однако "горожане" с тех пор не потеряли ни одного очка, а конкуренты забуксовали. Челси, например, выиграл всего один раз в последних 5 турах. Отрыв Ман Сити на вершине таблицы вырос до 10 баллов, а сегодняшний поединок был последним шансом вернуть намек на чемпионскую интригу.

Манчестер Сити меньше затронула волна коронавируса, что однозначно дало преимущество. Но команда Зинченко все равно демонстрирует более стабильный футбол. Сити по ходу сезона превосходит Челси по всем показателям – как атакующим, так и защитным.

Челси тоже имел свой козырь. Томас Тухель превратил команду в самого неудобного соперника для Манчестер Сити. Немец обыграл Гвардиолу в первых трех матчах с Челси, в том числе в финале Лиги чемпионов. Лишь в начале этого сезона Пеп взял реванш, победив на Стамфорд Бридж.

Одностороннее движение с нулями на табло

Матчи между Тухелем и Гвардиолой в английский период малорезультативны. Сегодняшняя игра не стала исключением. Первый тайм прошел без голов и с явным преимуществом хозяев. Статистика ударов – 5:0. Футболисты Челси до перерыва всего два раза встретились с мячом в чужой штрафной.

0 - Chelsea failed to attempt a shot in the first half at the Etihad; the first time they've failed to do so in a Premier League game under Thomas Tuchel, and first time overall since May 2018 v Newcastle. Sheltered. pic.twitter.com/lBBLcUcmF0 — OptaJoe (@OptaJoe) January 15, 2022

Челси на старте встречи пытался отвечать контратаками. Лукаку положил на газон Стоунза и протащил мяч к чужим воротам, но отдал ужасный пас на Зиеша, запоров выход 3 в 2. Потом уже Зиеш испортил перспективную атаку, когда плохо прокинул на Лукаку. Гневу Тухеля не было предела – камера выхватила его агрессивную реакцию. Немецкий специалист знал, что таких моментов больше может и не быть.

Манчестер Сити в дальнейшем доминировал, строя атаки на чужой половине. Парни Гвардиолы находили слабые места на флангах соперника. Стерлинг справа уничтожал Алонсо и Сарра, а слева "горожане" прорывали оборону коллективно. Де Брюйне перегружал переднюю линию, Грилиша изолировали один в один с Аспиликуэтой, остро подключался Канселу (Зинченко не сыграл из-за повреждения).

Де Брюйне положил крест на чемпионских мечтах Челси

Манчестер Сити должен был открывать счет в конце первого тайма. Снова сработал высокий прессинг, де Брюйне сыграл более агрессивно и перехватил мяч перед штрафной. Грилиш оказался один на один с Кепой, но голкипер Челси был на высоте.

Челси ответил уже во втором тайме, когда Ковачич хорошим разрезным пасом нашел Лукаку. Здесь уже прекрасно отыграл Эдерсон. Гости нанесли первый удар на 48 минуте. Игра немного раскрылась. Не сильно, но Челси немного активнее шел вперед. Это увеличивало значение каждой ошибки.

И гости допустили такую ​​ошибку на 70 минуте. Де Брюйне в центре поля проскочил Канте, получил время на подготовку удара и пробил точно в угол! Неудивительно, что судьбу такого матча решил дальний выстрел. Хотя у Ман Сити было явное преимущество.

Манчестер Сити победил, набрал 56 очков и выбил Челси из чемпионской гонки. Отрыв "горожан" составляет уже 13 баллов. Не осталось сомнений, что Гвардиола возьмет титул. Теперь видимость интриги может создать только Ливерпуль, у которого минус 14, но два матча в запасе.

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