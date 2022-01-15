Наставник "синіх" проаналізував поразку від Ман Сіті в 22-му турі АПЛ, після якої його підопічні відстають від лідера на 13 очок.

"Таке могло статися. Челсі заслужив нічию. Ми не дали супернику створити багато явних моментів – один із них прийшов після серйозної помилки в першому таймі. Команда цілком нормально зіграла. Я повністю задоволений самовіддачею.

Манчестер Сіті – Челсі – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Ми обігрували Манчестер Сіті у подібних матчах. Тепер відчуття зовсім інші, але все склалося так, як склалося. Дуже багато простих втрат, що є неприпустимим на такому рівні. Сьогодні це стало великою проблемою для нас. Що стосується гри в атаці, особливо в першому таймі – можна грати набагато краще.

Лукаку дуже часто втрачав м'яч у ситуаціях, які були перспективними. Він мав шикарний момент. Ми хочемо допомагати йому, але Лукаку – це частина команди.

Боротьба за титул? Не мені відповідати на це запитання. Ми не здамося, але ніхто не наздожене Манчестер Сіті, якщо вони продовжать перемагати у кожному матчі. Так, як роблять це в останніх 12-ти поєдинках", – цитує Тухеля BBC.

Тепер Челсі відстає від Ман Сіті на 13 пунктів і випереджає Ліверпуль на 1 бал, але команда Юргена Клоппа має два матчі в запасі.

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