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Челси, Манчестер Сити и Ливерпуль повторили рекорд чемпионата Англии 40-летней давности

22:45 46 Читати українською
Челси, Манчестер Сити и Ливерпуль повторили рекорд чемпионата Англии 40-летней давности
Альваро Мората / ФК Челси

Лидеры АПЛ Челси, Манчестер Сити и Ливерпуль стали первыми клубами за 40 лет, которые не проиграли в стартовых 11 турах чемпионата Англии.

В 11 туре АПЛ Манчестер Сити разгромил дома Саутгемптон (6:1), Ливерпуль сыграл вничью с Арсеналом (1:1), а Челси дома победил Кристал Пэлас (3:1). Вся тройка сих пор не знает поражений в матчах чемпионата.

Челси – Кристал Пэлас – 3:1 – видео голов и обзор матча

Последний раз такое случалось в сезоне 1978/1979, чемпионом тогда стал Ливерпуль.

Манчестер Сити теперь имеет 29 очков и лидирует в турнирной таблице, у Челси и Ливерпуля на 2 пункта меньше.

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Англия Ливерпуль Ливерпуль Челси Челси Манчестер Сити Манчестер Сити Рекорды
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