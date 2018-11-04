Челси, Манчестер Сити и Ливерпуль повторили рекорд чемпионата Англии 40-летней давности

Лидеры АПЛ Челси, Манчестер Сити и Ливерпуль стали первыми клубами за 40 лет, которые не проиграли в стартовых 11 турах чемпионата Англии.

В 11 туре АПЛ Манчестер Сити разгромил дома Саутгемптон (6:1), Ливерпуль сыграл вничью с Арсеналом (1:1), а Челси дома победил Кристал Пэлас (3:1). Вся тройка сих пор не знает поражений в матчах чемпионата.

Челси – Кристал Пэлас – 3:1 – видео голов и обзор матча

Последний раз такое случалось в сезоне 1978/1979, чемпионом тогда стал Ливерпуль.

Манчестер Сити теперь имеет 29 очков и лидирует в турнирной таблице, у Челси и Ливерпуля на 2 пункта меньше.