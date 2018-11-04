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Челси –​​​​​​​ Кристал Пэлас –​​​​​​​ 3:1 – видео голов и обзор матча

21:45 2 Читати українською
Челси –​​​​​​​ Кристал Пэлас –​​​​​​​ 3:1 – видео голов и обзор матча
Челси –​​​​​​​ Кристал Пэлас –​​​​​​​ 3:1 / ФК Челси

Челси в матче 11 тура АПЛ дома уверенно победил Кристал Пэлас. Смотрите видео голов и обзор матча.

Челси в матче 11 тура АПЛ дома принимал Кристал Пэлас в лондонском дерби. "Синие" открыли счет в первом тайме усилиями Альваро Мораты. Но во второй половине встречи "орлы" сравняли счет благодаря удачному выходу Андроса Таунсенда один на один с Кепой.

Челси уверенно обыграл Кристал Пэлас

Маурицио Сарри ответил заменой Виллиана на Азара, и бельгиец почти сразу отдал голевую на Морату, который оформил дубль. "Добил" Пэлас Педро на 70-й минуте встречи.

Чемпионат Англии 2018/19, 11 тур

Челси – Кристал Пэлас –​​​​​​​ 3:1

Голы: Мората, 32, 65, Педро, 70 – Таунсенд, 53

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англия11 турСтэмфорд Бридж (Лондон)

Челси - Кристал Пэлас: Воскресенье 04 ноября 2018

Челси
Матч окончен
3 : 1
Кристал Пэлас
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