Челси в матче 11 тура АПЛ дома уверенно победил Кристал Пэлас. Смотрите видео голов и обзор матча.

Челси в матче 11 тура АПЛ дома принимал Кристал Пэлас в лондонском дерби. "Синие" открыли счет в первом тайме усилиями Альваро Мораты. Но во второй половине встречи "орлы" сравняли счет благодаря удачному выходу Андроса Таунсенда один на один с Кепой.

Челси уверенно обыграл Кристал Пэлас

Маурицио Сарри ответил заменой Виллиана на Азара, и бельгиец почти сразу отдал голевую на Морату, который оформил дубль. "Добил" Пэлас Педро на 70-й минуте встречи.

Чемпионат Англии 2018/19, 11 тур

Челси – Кристал Пэлас –​​​​​​​ 3:1

Голы: Мората, 32, 65, Педро, 70 – Таунсенд, 53