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Челсі, Манчестер Сіті та Ліверпуль повторили рекорд чемпіонату Англії 40-річної давнини

22:45 329 Читать на русском
Челсі, Манчестер Сіті та Ліверпуль повторили рекорд чемпіонату Англії 40-річної давнини
Альваро Мората / ФК Челсі

Лідери АПЛ Челсі, Манчестер Сіті та Ліверпуль стали першими клубами за 40 років, які не програли в стартових 11 турах чемпіонату Англії.

В 11 турі АПЛ Манчестер Сіті розгромив вдома Саутгемптон (6:1), Ліверпуль зіграв внічию з Арсеналом (1:1), а Челсі вдома переміг Крістал Пелас (3:1). Уся трійка досі не знає поразок у матчах чемпіонату.

Челсі – Крістал Пелас –​​​​​​​ 3:1 – відео голів та огляд матчу​​​​​​​

Востаннє таке траплялось у сезоні 1978/1979, чемпіоном тоді став Ліверпуль.

Манчестер Сіті наразі має 29 очок і лідирує в турнірній таблиці, у Челсі та Ліверпуля на 2 пункти менше.

Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Челсі Челсі Манчестер Сіті Манчестер Сіті Рекорди
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