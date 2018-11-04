Челсі, Манчестер Сіті та Ліверпуль повторили рекорд чемпіонату Англії 40-річної давнини

Лідери АПЛ Челсі, Манчестер Сіті та Ліверпуль стали першими клубами за 40 років, які не програли в стартових 11 турах чемпіонату Англії.

В 11 турі АПЛ Манчестер Сіті розгромив вдома Саутгемптон (6:1), Ліверпуль зіграв внічию з Арсеналом (1:1), а Челсі вдома переміг Крістал Пелас (3:1). Уся трійка досі не знає поразок у матчах чемпіонату.

Челсі – Крістал Пелас –​​​​​​​ 3:1 – відео голів та огляд матчу​​​​​​​

Востаннє таке траплялось у сезоні 1978/1979, чемпіоном тоді став Ліверпуль.

Манчестер Сіті наразі має 29 очок і лідирує в турнірній таблиці, у Челсі та Ліверпуля на 2 пункти менше.