Челси включился в борьбу за Серхио Агуэро, который близок к уходу из Манчестер Сити в летнее трансферное окно, информирует Daily Mail.

Агуэро обиделся на игроков Манчестер Сити – форвард не хотел праздновать победу с "жадными" партнерами

Контракт аргентинца завершается летом этого года, поэтому клубы уже могут вести переговоры с игроком. Челси может воспользоваться желанием Агуэро остаться в АПЛ, на которого также охотятся Барселона и ПСЖ.

К слову, форвард провел лишь 14 матчей в составе Манчестер Сити во всех соревнованиях в этом сезоне, записав в свой актив 3 гола.

Революция в Барселоне: Лапорта прогоняет 8 игроков с несколькими звездами – трансферная бомба и будущее Месси