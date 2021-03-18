Челсі увімкнувся у боротьбу за Серхіо Агуеро, який близький до відходу з Манчестер Сіті в літнє трансферне вікно, інформує Daily Mail.

Агуеро образився на гравців Манчестер Сіті – форвард не хотів святкувати перемогу з "жадібними" партнерами

Контракт аргентинця завершується влітку цього року, тож клуби вже можуть вести перемовини з гравцем. Челсі може скористатись бажанням Агуеро залишитись у АПЛ, на якого також полюють Барселона та ПСЖ.

До слова, форвард провів лише 14 матчів у складі Манчестер Сіті в усіх змаганнях цього сезону, записавши до свого активу 3 голи.

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