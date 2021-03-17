Аргентинец имел очень плохое настроение даже после победы над Боруссией М (2:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Манчестер Сити – Боруссия М – 2:0 – видео голов и обзор матча

Другие игроки Манчестер Сити собрались в центре поля, чтобы отпраздновать успех, а Серхио одиноко побрел в подтрибунное помещение. "Они не дают мне пас", – пожаловался Агуэро одному из ассистентов Гвардиолы. Нападающий провел на поле 18 минут и коснулся мяча считанные разы.

Добавим, что Агуэро страдает от постоянных травм, поэтому отыграл лишь 14 матчей (3 гола) в текущем сезоне. Недавно появились слухи о летнем переходе одноклубника Зинченко в Барселону.

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