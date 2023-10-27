"Михаил Мудрик очень счастлив в Лондоне, он освоился в Челси, а также на тренировках и в личной жизни. Это очень важно для молодого игрока, который приехал из-за границы.

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Летом мы не слышали ни одного конкретного слуха о нем. Но когда другие клубы обращались в Челси по Мудрику после первых непростых 6 месяцев в клубе, ответ был один и тот же и со стороны руководства, и со стороны тренера "мы должны защитить игрока и поддержать его".

Челси совершенно не собирался отпускать летом или еще когда-то. Они хотят, чтобы он стал сильнее. Они верят в него и считают, что мы еще не увидели лучшего Мудрика. Клуб никогда не рассматривал возможности отпустить его. Они считают, что он станет звездой в будущем", – рассказал Фабрицио Романо на своем YouTube-канале.

Заметим, что Мудрик провел 9 матчей за Челси в текущем сезоне, в которых отметился 2 голами.

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