Мудрик усовершенствовал Зинченко, магия шарлатана – украинский гений обманул даже тренера, Миколенко стал Мальдини
18:41 - Читати українською
Очередной тур АПЛ оказался очень насыщенным для украинских легионеров.
15’ Коул Палмер
48’ Михаил Мудрик
Деклан Райс 77’
Леандро Троссар 84’
15’ Коул Палмер
48’ Михаил Мудрик
77’ Деклан Райс
84’ Леандро Троссар
Михаил Мудрик устроил шоу в матче против Арсенала. Вингер Челси заработал пенальти и забил гол, вызвавший немалые споры. Похоже, запутался даже тренер "синих" Маурисио Почеттино. Александр Зинченко вряд ли может занести дерби себе в актив. Защитник Арсенала заработал желтую как раз на Мудрике, которому угрожал перед матчем. Микель Артета снял украинского легионера уже в перерыве.
Следует отметить Виталия Миколенко и Егора Ярмолюка. Защитник Эвертона достойно противостоял Мохаммеду Салаху в мерсисайдском дерби, а хавбек Брентфорда дебютировал на уровне АПЛ. Эти и другие темы подробно обсудили в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".
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