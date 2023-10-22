Михаил Мудрик устроил шоу в матче против Арсенала. Вингер Челси заработал пенальти и забил гол, вызвавший немалые споры. Похоже, запутался даже тренер "синих" Маурисио Почеттино. Александр Зинченко вряд ли может занести дерби себе в актив. Защитник Арсенала заработал желтую как раз на Мудрике, которому угрожал перед матчем. Микель Артета снял украинского легионера уже в перерыве.

Следует отметить Виталия Миколенко и Егора Ярмолюка. Защитник Эвертона достойно противостоял Мохаммеду Салаху в мерсисайдском дерби, а хавбек Брентфорда дебютировал на уровне АПЛ. Эти и другие темы подробно обсудили в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".