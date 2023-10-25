Адаптация Мудрика в Челси с момента трансфера украинца в стан "синих" не прошла гладко. У него далеко не всё получалось, в связи с чем главный футбольный "тролль" в Твиттере Football Troll буквально издевался над Михаилом по поводу всех его ошибок.

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Однако после гола Мудрика в ворота Арсенала (2:2) Football Troll начал ставить Мудрика в пример всем звёздам АПЛ. В последней публикации об игроке сборной Украины известный аккаунт "затроллил" Дарвина Нуньеса, Джека Грилиша, Маркуса Рашфорда, Фила Фодена, Эдди Нкетию, Луиса Диаса и Каору Митому, которые в октябрьских матчах не забили ни единого мяча – в отличие от Мудрика.

Этот пост "порвал" Твиттер и собрал более 60 тысяч "лайков". При этом охват и потенциальная аудитория аккаунта составляет 2,8 млн человек.

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