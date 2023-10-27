"Михайло Мудрик дуже щасливий у Лондоні, він освоївся у Челсі, а також на тренуваннях та в особистому житті. Це дуже важливо для молодого гравця, який приїхав з-за кордону.

Головний футбольний троль "перевзувся" – гол Мудрика Арсеналу змусив його ставити українця за приклад зіркам АПЛ

Влітку ми не чули жодної конкретної чутки щодо нього. Але коли інші клуби звертались до Челсі щодо Мудрика після перших непростих 6 місяців у клубі, відповідь була одна й та сама і з боку керівництва, і з боку тренера "ми маємо захистити гравця і підтримати його".

Челсі абсолютно не збирався відпускати влітку чи ще колись. Вони хочуть, щоб він став сильнішим. Вони вірять у нього і вважають, що ми ще не побачили найкращого Мудрика. Клуб ніколи не розглядав можливості відпустити його. Вони вважають, що він стане зіркою у майбутньому", – розповів Фабріціо Романо на своєму YouTube-каналі.

Зауважимо, що Мудрик провів 9 матчів за Челсі у поточному сезоні, в яких відзначився 2 голами.

Мудрик вдосконалив Зінченка, магія шарлатана – український геній обдурив навіть тренера, Миколенко став Мальдіні