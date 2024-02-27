Удачные выступления миланской команды стали причиной ажиотажа вокруг их наставника. Как сообщает Tuttosport, Челси и Манчестер Юнайтед готовы сделать предложение Симоне Индзаги.

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У итальянского специалиста контракт с Интером действует до 2025 года. Он имеет зарплату 5,5 миллиона евро без учета бонусов. Английские клубы готовы предложить Индзаги около 9 миллионов, что попытаться его уговорить покинуть "нерадзурри". Отмечается, что Симоне также есть среди кандидатов на пост тренера Ливерпуля и Барселоны. Интер хотел продлить соглашение со своим наставником до 2027 года.

Интер сейчас находится на первой строчке в турнирной таблице Серии А с 66 очками. "Нерадзурри" также продолжают борьбу в Лиге чемпионов. В первом матче итальянцы обыграли Атлетико (1:0).

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