Поражение в финале Кубка лиги поставило под сомнение перспективы Почеттино в Челси. Сейчас лондонцы не планируют прекращать сотрудничество с аргентинцем, но это может произойти по завершении сезона, сообщает Daily Mail.

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Руководство Челси поставило Почеттино условие – выход в еврокубки. Через чемпионат это будет сделать сложно (11 место и солидное отставание). Приоритет – Кубок Англии, в 1/8 финала которого "синие" сыграют с Лидсом 28 февраля. Неудача в этом матче пошатнет шансы 51-летнего аргентинца остаться в клубе. В ближайший месяц-полтора команду Михаила Мудрика ожидает ряд важных поединков, которые могут оказать решающее влияние на будущее Маурисио Почеттино в лондонском клубе.

Челси уже начал искать варианты на случай прощания с Почеттино. Клуб уже давно интересуется наставником лиссабонского Спортинга – Рубеном Аморимом. Португальского специалиста сватают и в другие топ-клубы Европы, в частности, интерес к нему проявляет Ливерпуль.

Напомним, что Челси занимает 11 место в АПЛ и добрался до финала Кубка лиги, где проиграл Ливерпулю (0:1).

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