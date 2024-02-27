Вдалі виступи міланської команди стали причиною ажіотажу навколо їхнього наставника. Як повідомляє Tuttosport, Челсі та Манчестер Юнайтед готові зробити пропозицію Сімоне Індзагі.

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У італійського фахівця контракт з Інтером діє до 2025 року. Він має зарплатню 5,5 мільйона євро без урахування бонусів. Англійські клуби готові запропонувати Індзагі близько 9 мільйонів, що спробувати його вмовити покинути "нерадзуррі". Зазначається, що Сімоне також є серед кандидатів на посаду тренера Ліверпуля та Барселони. Інтер хоче продовжити угоду зі своїм наставником до 2027 року.

Інтер наразі перебуває на першій сходинці у турнірній таблиці Серії А з 66 очками. "Нерадзуррі" також продовжують боротьбу в Лізі чемпіонів. У першому матчі італійці обіграли Атлетіко (1:0).

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