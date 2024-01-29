Челси и Манчестер Юнайтед – два английских гранда, которые ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов, намерены усилить свои составы нападающим Эспаньола Мартином Брейтуэйтом. Об этом информирует Marca.

"Мудрик сможет стать выдающейся звездой": британский эксперт встал на защиту украинца, дав фанатам Челси важный совет

Согласно источнику, оба клуба ведут с "бело-синими" переговоры о снижении клаусулы в размере 7 млн евро - летом форвард может стать свободным агентом. Статус датчанина будет зависеть от того, сможет ли Эспаньол повыситься в классе. Если команда из Барселоны вернётся в Ла Лигу, Брейтуэйт будет свободен. В противном случае форвард сможет покинуть клуб только за 600 тысяч евро.

Прошлым летом Мартин пытался "сбежать" из Эспаньола, но клуб не позволил ему этого сделать.

После 24 туров Эспаньол занимает пятое место в турнирной таблице Сегунды, отставая от лидера Леганеса на 7 очков. Брейтуэйт является лучшим бомбардиром команды – он забил 12 мячей в 22 матчах. Ранее датчанин 2,5 сезона защищал цвета Барселоны, где считался "лишним элементом".

Мудрик ворвался в топ-5 АПЛ – известный комментатор удивил заявлением о будущем украинца, неОЧЕвидные проблемы Миколенко