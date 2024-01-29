"Я все еще хочу, чтобы Мудрик стал звездой, и я знаю, что найдутся люди, которые сейчас начнут закатывать глаза и так далее. Надо понимать, что это очень молодой игрок, который приехал из одной футбольной культуры в другую. У этого человека есть семья и проблемы.

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Я очень надеюсь, что болельщики Челси смогут найти в себе силы дать ему гораздо больше послаблений, даже в ближайшие месяцы, потому что в его случае может пройти два-три года, прежде чем мы увидим отдачу. Мудрик явно потрясающий спортсмен, у него очень хорошие намерения и правильная мотивация, он хочет добиться успеха, и я почти уверен, что со временем он сможет стать выдающейся звездой.

Мы все за то, чтобы давать игрокам шанс, когда они его заслужили, и мы все за то, чтобы никогда не списывать игрока со счетов полностью. У любого, кто долгое время смотрел футбол, в памяти найдется футболист, который в определенный момент доказывал, что вы неправы.

Но тот факт, что есть небольшой шанс, что он добьется успеха, не снижает значительно большую вероятность того, что он этого не сделает, и он не может рассчитывать на то, что он будет играть много, пока он вносит такой маленький вклад в результаты команды. Лучшей идеей было бы оставить его в аренде в Шахтере до конца прошлого года, а затем, возможно, снова отправить его в аренду в этом году. Он просто не готов, и его развитию не способствует то, что он играет время от времени, когда он еще не достиг нужного уровня", – цитирует Друри Chelsea News.

Напомним, 56-летний специалист – ведущий комментатор освещения английской Премьер-лиги на Sky Sports и NBC Sports в Соединенных Штатах. Друри известен своим выразительным, поэтичным и чрезвычайно грамотным стилем комментариев.

Мудрик в текущем сезоне провел за Челси 23 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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