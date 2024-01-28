"Футбол 24" проанализировал выступления Михаила Мудрика, Ильи Забарного и Виталия Миколенко за свои команды в кубковых матчах в Англии.

Мудрик не запомнился выходом на замену в игре Кубка Англии против Астон Виллы, а вот за выступление в поединке Кубка лиги против Мидлсбро украинцу сильно досталось от партнеров и Маурисио Почеттино. Фанаты Челси разделились во мнениях относительно Михаила: одни критикуют наставника из-за неправильного использования вингера, а некоторые требуют отдать Мудрика в аренду.

Эвертон драматично вылетел из Кубка Англии – автогол Миколенко компенсировали, но 90+6минута похоронила "ирисок"

Забарный присоединился к разгромной победе Борнмута над Суонси (5:0). Илья своим пасом начал одну из голевых атак. А Миколенко, несмотря на достаточно качественное выступление, стал одним из худших в матче Эвертон – Лутон в Кубке Англии. Испортил впечатление от игры Виталия автогол украинца – это помогло Лутону одержать минимальную победу (1:2). Подробнее обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".