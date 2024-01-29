Челсі та Манчестер Юнайтед – два англійські гранди, які ведуть боротьбу за потрапляння до зони Ліги чемпіонів, мають намір посилити свої склади нападником Еспаньйола Мартіном Брейтвейтом. Про це інформує Marca.

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Згідно з джерелом, обидва клуби ведуть із "біло-синіми" переговори про зниження клаусули в розмірі 7 млн євро – влітку форвард може стати вільним агентом. Статус данця залежатиме від того, чи зможе Еспаньйол підвищитися в класі. Якщо команда з Барселони повернеться в Ла Лігу, Брейтвейт стане вільним. В іншому випадку форвард зможе покинути клуб тільки за 600 тисяч євро.

Минулого літа Мартін намагався "втекти" з Еспаньйола, але клуб не дозволив йому цього зробити.

Після 24 турів Еспаньйол посідає п'яте місце в турнірній таблиці Сегунди, відстаючи від лідера Леганеса на 7 очок. Брейтвейт є найкращим бомбардиром команди – він забив 12 м'ячів у 22 матчах. Раніше данець 2,5 сезони захищав кольори Барселони, де вважався "зайвим елементом".

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