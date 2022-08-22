Поражение от Лидса (0:3) вынудило Челси серьезно задуматься над качеством своего состава.

Лондонский клуб надеется оформить еще 3 трансфера к закрытию нынешнего окна (1 сентября), информирует Evening Standard.

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Речь идет о защитнике Уэсли Фофана (Лестер), вингере Энтони Гордоне (Эвертон) и форварде Пьере-Эмерике Обамеянге (Барселона). Если наполеоновские планы осуществятся, межсезонные расходы Челси могут превысить 300 млн фунтов. Клуб уже успел потратить 135 млн на Кукурелью, Кулибали и Стерлинга.

Напомним, команда Тухеля набрала всего 4 очка в трех стартовых турах АПЛ, расположившись на 12 строчке таблицы.

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