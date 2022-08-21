Бернли и Блэкпул выдали один из самых эмоциональных матчей уик-энда (3:3) в рамках 5 тура Чемпионшипа.

Бернли принимал Блэкпул и уже к 11 минуте имел комфортное преимущество в счете. В дебюте встречи Браунхилл шикарным дальним ударом пробил под перекладину. А через несколько минут Телла откликнулся на заброс из глубины и забил второй гол.

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Блэкпул отквитал один мяч после подарка соперников, но пропустил до перерыва еще раз. Телл красиво оформил дубль. Во втором тайме гости сотворили камбэк и вырвали ничью.

Завершилось все толкотней. Защитник Бернли Иан Маатсен не сдержал нервы, когда во время контратаки его сбил соперник – воспитанник Челси побежал мстить. После длительных разборок судья показал две красные карточки.