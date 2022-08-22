Поразка від Лідса (0:3) змусила Челсі серйозно задуматися над якістю свого складу.

Лондонський клуб сподівається оформити ще 3 трансфери до закриття нинішнього вікна (1 вересня), інформує Evening Standard.

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Йдеться про захисника Уеслі Фофана (Лестер), вінгера Ентоні Гордона (Евертон) і форварда П'єра-Емеріка Обамеянга (Барселона). Якшо наполеонівські плани здійсняться, то міжсезонні витрати Челсі можуть перевищити 300 млн фунтів. Клуб вже встиг витратити 135 млн на Кукурелью, Кулібалі і Стерлінга.

Нагадаємо, команда Тухеля набрала лише 4 очки у трьох стартових турах АПЛ, розташувавшись на 12 сходинці таблиці.

Лідс розгромив Челсі й увірвався в зону ЛЧ, Брайтон переміг Вест Хем і опустив "молотобійців" на дно АПЛ