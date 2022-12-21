Гравці, які яскраво заявили про себе на чемпіонаті світу, мають шанс піти на підвищення.

Турнір у Катарі змусив Чеслі відкоригувати список своїх трансферних цілей. Керівництво клубу спільно з тренерським штабом виділило чотирьох гравців, яких спробує підписати, стверджує Daily Express.

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За інформацією джерела, передусім йдеться про півзахисника Брайтона та збірної Аргентини Алексіса Мак Аллістера, який став одним із відкриттів ЧС-2022. Це ж саме можна сказати про хорватського голкіпера Домініка Ліваковіча.

Окрім того, лондонці готові включитися в боротьбу за Коді Какпо – нідерландець може стати заміною для Армандо Брої, який вибув до кінця сезону через складну травму. Запрошення Адріена Рабйо розглядають як пошук заміни Н'Голо Канте та Жоржінью. В обох лідерів завершуються контракти.

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