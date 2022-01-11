Емерсон Пальмієрі виступає на правах оренди з Челсі за Ліон. Угода розрахована до кінця поточного сезону, але Томас Тухель хоче його достроково повернути на Стемфорд Брідж, повідомляє Фабріціо Романо.

Челсі втратив двох ключових гравців

Причина доволі проста: Чілвел вилетів до кінця сезону, а Емерсон грає на його позиції – ліворуч у захисті. Та є проблема. Ліон не хоче достроково прощатись з чемпіоном Європи 2020 року, за оренду якого заплатив 500 тисяч євро. Наразі тривають складні перемовини, "хлопчиська" вже двічі відхилили пропозиції Челсі. Тепер лондонці дають за його повернення 4 мільйони євро.

Цього сезону Емерсон Пальмієрі провів 16 поєдинків у Лізі 1, забив один м'яч та віддав одну результативну передачу. Його контракт з Челсі розрахований до 2024 року.

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