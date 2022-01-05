Челси потерял двух ключевых игроков
22:12 - Читати українською
Главный тренер Челси Томас Тухель сообщил досадные новости от медперсонала "синих".
“Канте и Силва получили положительные тесты на коронавирус.
"Невакцинированным игрокам нужно сократить зарплаты", – Капелло
Это большая потеря для нас, потому что это важные игроки. Мы получили последнюю информацию сегодня утром, потому это был вызов", – цитирует Тухеля официальный сайт клуба.
Напомним, сегодня, 5 января, Челси принимает Тоттенхэм в рамках полуфинала Кубка английской лиги. В АПЛ Челси удерживает второе место, Тоттенхэм расположился на 6-м месте в турнирной таблице.
Реал забув вийти з відпустки, конкуренти відпускають Ман Сіті, презентація Миколенка на Гудісоні – огляд вікенду
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter