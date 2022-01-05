“Канте и Силва получили положительные тесты на коронавирус.

"Невакцинированным игрокам нужно сократить зарплаты", – Капелло

Это большая потеря для нас, потому что это важные игроки. Мы получили последнюю информацию сегодня утром, потому это был вызов", – цитирует Тухеля официальный сайт клуба.

Напомним, сегодня, 5 января, Челси принимает Тоттенхэм в рамках полуфинала Кубка английской лиги. В АПЛ Челси удерживает второе место, Тоттенхэм расположился на 6-м месте в турнирной таблице.

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